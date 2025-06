Spagna, cede meccanismo di una giostra: feriti tre ragazzi

Tre ragazzi, tra i 14 e i 15 anni, sono rimasti feriti in un incidente su una giostra durante una fiera a Castro-Urdiales, in Spagna. I tre erano nella stessa cabina dell'attrazione quando una parte del meccanismo ha ceduto. Secondo le prime ricostruzioni, il sedile si sarebbe ribaltato, facendo precipitare due dei giovani a terra, mentre una terza ragazza è rimasta agganciata a testa in giù. Tutti e tre i giovani sono stati portati in ospedale e la giostra è stata posta sotto sequestro.