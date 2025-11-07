Spagna, blitz della polizia contro gang venezuelana Tren de Aragua

La polizia spagnola ha arrestato 13 persone sospettate di appartenere alla banda venezuelana Tren de Aragua. L'operazione era volta a smantellare una cellula della banda carceraria che il governo degli Stati Uniti ha designato come organizzazione terroristica straniera. L'organizzazione è stata bersaglio degli attacchi militari dell'amministrazione Trump contro le navi sospettate di traffico di droga nel Pacifico orientale e nei Caraibi, e nella sua repressione interna dell'immigrazione. Nei raid smantellati anche due laboratori utilizzati per la produzione di tusi - una miscela di cocaina, MDMA e ketamina - e sequestrate altre droghe sintetiche e cocaina. Gli arresti sono seguiti a un'indagine avviata dalla polizia spagnola lo scorso anno dopo che il fratello di "Niño Guerrero", il leader della banda Tren de Aragua, è stato arrestato a Barcellona in base a un mandato di arresto internazionale. La gang è nata in Venezuela più di dieci anni fa in una prigione che ospita criminali violenti nello stato centrale di Aragua. La banda si è espansa negli ultimi anni, quando oltre 7,7 milioni di venezuelani sono emigrati in altri Paesi dell'America Latina, negli Stati Uniti e in Spagna. Gli arresti delle 13 persone sono avvenuti nelle città di Barcellona, Madrid, Girona, La Coruña e Valencia.