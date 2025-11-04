Spaccio 2.0: droga ordinata sui social e pagata in bitcoin

Un'operazione dei carabinieri di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all'arresto di tre persone accusate di spaccio di stupefacenti e riciclaggio. Il gruppo criminale, attivo nella Capitale e in altre città italiane, gestiva un innovativo sistema di vendita: le droghe, tra cui cocaina, hashish e marijuana, venivano offerte tramite canali social come Telegram e Instagram, con pagamenti in criptovalute.