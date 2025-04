Soyuz MS-27, la navicella russa atterra sulla Stazione Spaziale Internazionale

La navicella russa Soyuz MS-27 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale dopo un viaggio di poco più di tre ore. Partita dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, la Soyuz ha portato a bordo l'astronauta della NASA Jonny Kim, insieme ai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky. Il trio resterà per circa otto mesi sull'avamposto orbitale, dove sarà impegnato in una serie di esperimenti scientifici e attività tecnologiche. A bordo della ISS lavoreranno fianco a fianco con l'astronauta giapponese Takuya Onishi e i colleghi della NASA Don Pettit, Anne McClain e Nichole Ayers, oltre ai cosmonauti russi Alexey Ovchinin, Ivan Vagner e Kirill Peskov.