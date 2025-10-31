Somma Vesuviana, aspetta che la ex si fermi a fare rifornimento e la aggredisce

Paura a Somma Vesuviana, nel Napoletano, dove un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti, ha assalito l’ex compagna al distributore di carburante. L’aggressore ha approfittato della sosta della donna per fare rifornimento: si è avvicinato, ha colpito la portiera dell’auto tentando di aprirla, sradicato la maniglia e girato lo specchietto, mentre urlava di voler solo parlare. La donna è riuscita a scappare grazie all’intervento del titolare del distributore, poi sono arrivati i carabinieri che hanno trovato un coltello a serramanico nel borsello dell’uomo. Il 49enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La vittima lo aveva già denunciato due volte.