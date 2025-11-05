Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LE IMMAGINI AEREE

Soldati ucraini in azione a Pokrovsk

CLIP SOLDATI UCRAINIA POKROVSK SRV

05 Nov 2025 - 21:17
01:20 
video evidenza