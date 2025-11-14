Soccorritori tra le macerie dopo la frana a Giava

Sull'isola indonesiana di Giava è in corso una drammatica corsa contro il tempo. Le forti piogge che hanno colpito la regione negli ultimi giorni hanno provocato una serie di frane che hanno travolto decine di case in tre villaggi della provincia di Giava Centrale. Nel video si vedono i soccorritori dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso mentre setacciano le macerie, scavando tra fango e detriti alla ricerca delle persone ancora disperse. La situazione è resa ancora più complessa dalla quantità di terreno crollato e dall’instabilità del suolo, che ostacola l’avanzamento delle operazioni.