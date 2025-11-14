Logo Tgcom24
Emergenza fango

Soccorritori tra le macerie dopo la frana a Giava

In Indonesia le squadre di ricerca lavorano senza sosta dopo le piogge che hanno devastato tre villaggi

14 Nov 2025 - 12:40
01:06 

Sull'isola indonesiana di Giava è in corso una drammatica corsa contro il tempo. Le forti piogge che hanno colpito la regione negli ultimi giorni hanno provocato una serie di frane che hanno travolto decine di case in tre villaggi della provincia di Giava Centrale. Nel video si vedono i soccorritori dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso mentre setacciano le macerie, scavando tra fango e detriti alla ricerca delle persone ancora disperse. La situazione è resa ancora più complessa dalla quantità di terreno crollato e dall’instabilità del suolo, che ostacola l’avanzamento delle operazioni.

Secondo le prime informazioni, almeno due persone hanno perso la vita mentre una ventina risultano ancora disperse.