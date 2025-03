Snoopy icona di stile: a Parigi una mostra celebra il beagle più fashion

Dal fumetto alla passerella: Snoopy si conferma un'icona di moda con una nuova mostra inaugurata a Parigi. L'esposizione, ospitata all'Hotel du Grand Veneur nel cuore del Marais, racconta come il celebre beagle in bianco e nero sia diventato un simbolo di stile, amato da stilisti di streetwear e grandi maison di moda. L'evento rientra nelle celebrazioni per il 75esimo anniversario dei Peanuts, il leggendario fumetto creato da Charles Schulz.