Smog avvolge Nuova Delhi dopo i fuochi d'artificio per la festa indù

Inquinamento atmosferico a livelli pericolosi alla fine del"Diwali
Una spessa coltre di smog ha avvolto Nuova Delhi, capitale indiana, un giorno dopo le celebrazioni della festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto salire l'inquinamento atmosferico a livelli pericolosi. I festeggiamenti a Nuova Delhi sono continuati fino alla tarda notte, riempiendo l'aria di fumo e particelle sottili che si sono mescolate all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. L'indice di qualità dell'aria (Air Quality Index) della città aveva superato la cifra di 350 in diversi quartieri, un livello considerato 'grave' e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). La visibilità è diminuita in alcune parti della città, poiché una foschia grigia ha avvolto strade, grattacieli e monumenti storici.