Slovacchia, proteste contro il governo di Fico: decine di migliaia in piazza sotto la pioggia

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Slovacchia lunedì 17 novembre, sfidando la pioggia e le basse temperature nella capitale Bratislava e in altre città. La gente, approfittando dell'anniversario della Rivoluzione di Velluto del 1989 che pose fine a decenni di regime comunista in Cecoslovacchia, ha espresso il suo disappunto contro il primo ministro populista Robert Fico e le sue politiche filo-russe. "Ne abbiamo abbastanza di Fico", "Vogliamo un cambiamento" e "Dimettiti" gli slogan dei manifestanti. "La verità e l'amore devono prevalere sulle menzogne e sull'odio", riportava uno striscione tra la folla, ricordando le parole del defunto presidente ceco Vaclav Havel che sono diventate il motto della rivoluzione. Il governo di Fico ha recentemente cancellato la festa nazionale del 17 novembre che commemorava la rivoluzione, nell'ambito delle misure di austerità. Fico, a differenza di altri leader dell'Unione Europea, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin tre volte dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e ha cancellato tutto il sostegno militare alle forze armate ucraine. I critici hanno accusato Fico di seguire la direzione dell'Ungheria del primo ministro Viktor Orbán.

