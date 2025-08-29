Sito sessista, politica al contrattacco

Giorgia Meloni si dice disgustata da quanto accaduto. Esprime solidarietà e vicinanza a tutte le donne offese, insultate, violate nell'intimità da gestori e utenti di quel sito dai contenuti osceni. Foto rubate e manipolate, corredate da commenti sessisti e volgari, coperti dall'anonimato. Nel mirino con Giorgia Meloni c'è la sorella Arianna, che guida la segreteria politica di Fratelli d'Italia. Intervengono entrambe, in un lungo colloquio con Il Corriere della Sera. Non dobbiamo subire, ma reagire, denunciare, ribadisce il premier. Mentre il governo, con la ministra Roccella, annuncia misure ad hoc per contrastare questa barbarie del terzo millennio. Norme rigide e severe, che potrebbero avere un appoggio bipartisan.