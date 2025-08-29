Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
GIORGIA MELONI SI DICE DISGUSTATA

Sito sessista, politica al contrattacco

Il premier e la sorella Arianna, che guida la segreteria politica di Fratelli d'Italia, intervengono in un lungo colloquio con Il Corriere della Sera

di Laura Berlinguer
29 Ago 2025 - 13:23
01:31 

Giorgia Meloni si dice disgustata da quanto accaduto. Esprime solidarietà e vicinanza a tutte le donne offese, insultate, violate nell'intimità da gestori e utenti di quel sito dai contenuti osceni. Foto rubate e manipolate, corredate da commenti sessisti e volgari, coperti dall'anonimato. Nel mirino con Giorgia Meloni c'è la sorella Arianna, che guida la segreteria politica di Fratelli d'Italia. Intervengono entrambe, in un lungo colloquio con Il Corriere della Sera. Non dobbiamo subire, ma reagire, denunciare, ribadisce il premier.  Mentre il governo, con la ministra Roccella, annuncia misure ad hoc per contrastare questa barbarie del terzo millennio. Norme rigide e severe, che potrebbero avere un appoggio bipartisan.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri