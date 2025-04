Siria, raid israeliano sulla base aerea di Hama: distrutti un jet e mezzi militari

Un jet ridotto in macerie e veicoli militari devastati sono ciò che resta dell'attacco israeliano contro una base aerea nella provincia centrale di Hama, in Siria. L'operazione si inserisce in un'intensa campagna di bombardamenti condotta da Israele contro le infrastrutture militari siriane, iniziata dopo la caduta di Bashar al-Assad nel novembre 2024 per mano dei ribelli islamisti. Oltre agli attacchi aerei, Israele ha lanciato incursioni di terra nel sud della Siria, con l'obiettivo di mantenere le forze del nuovo governo lontane dal confine.