nei pressi di Raqqa Siria, "il corpo di padre dall'Oglio ritrovato in una fossa comune"

Il cadavere del gesuita, scomparso il 29 luglio 2013 in una zona del nord all'epoca occupata"dallo Stato Islamico, è stato"rinvenuto nei pressi di Raqqa. La sorella: "Per me notizia non vera"