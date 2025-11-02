Logo Tgcom24
SEMBRANO STATUE, MA...

Sirene, mostri e persino Michael Jackson: le torte più incredibili in concorso al Cake International

A Birmingham, cake designer da tutto il mondo in gara con dolci iperrealistici che sembrano usciti da un film fantasy

02 Nov 2025 - 17:00
Al Cake International Show di Birmingham la pasticceria è diventata pura magia. In mostra sirene a grandezza naturale, mostri degni di un set cinematografico e perfino un incredibile Michael Jackson realistico al punto da sembrare pronto a ballare. Non semplici torte, ma opere d’arte scolpite in zucchero, pasta di zucchero e aerografia. Ore di lavoro e tecniche avanzate per trasformare la pasticceria in spettacolo.