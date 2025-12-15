Siracusa, una villa trasformata in showroom e maschere: così vendevano falsi di lusso online

Gli investigatori hanno scoperto che la villa con piscina del principale indagato era stata trasformata in uno showroom clandestino. Le stanze erano allestite come una boutique di alta moda, con abbigliamento, borse, accessori e orologi riportanti marchi di lusso, tutti rigorosamente contraffatti.

Da quella postazione venivano trasmesse dirette su TikTok e Instagram, seguite da centinaia di utenti. Per mantenere l'anonimato gli indagati nascondevano il volto o utilizzavano maschere, mostrando solo la merce e incentivando gli acquisti. Parallelamente avevano sviluppato un sito internet curato nei dettagli, con foto in alta definizione, prezzi e descrizioni studiate per esaltare la presunta qualità.

L'analisi delle spedizioni degli ultimi cinque anni ha permesso di ricostruire un volume di oltre 12mila articoli falsi venduti, per un giro d'affari illecito superiore ai 2 milioni di euro. È emerso inoltre che due degli indagati percepivano irregolarmente il reddito di cittadinanza, in netto contrasto con il loro tenore di vita.