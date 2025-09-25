Siracusa, arrestato latitante: nel covo nascondeva un arsenale

Latitante da circa un anno, si nascondeva in un covo creato ad arte, collegato con un altro appartamento a disposizione di un familiare, potendosi così spostare agevolmente e comunicare con un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili, credendo di garantirsi così una latitanza tranquilla. L'uomo, lentinese di 35 anni, è stato sorpreso e arrestato a seguito di una mirata attività d'indagine effettuata dai poliziotti del Commissariato di Lentini, che avevano notato dei movimenti sospetti negli appartamenti in cui l'uomo si era assicurato la copertura familiare e ambientale. I poliziotti lo cercavano perché a suo carico vi era un ordine di carcerazione, dovendo, lo stesso, scontare la pena di 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per alcune rapine perpetrate ai danni di anziani dopo che il 35enne aveva fatto irruzione all'interno delle loro abitazioni. Il covo del latitante era ben equipaggiato con numerose apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte delle forze dell'ordine (sistema di videosorveglianza, interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato), anche ad allietare la permanenza in casa durante la latitanza (smart TV e console per videogiochi). La scoperta più significativa è stata quando gli uomini del Commissariato hanno rinvenuto, ben occultati all'interno di una finta parete, 2 kalashnikov (e sei caricatori), 2 pistole semiautomatiche, 1 revolver, 1 pistola ad aria compressa, 1 fucile a pompa calibro 12, 100 cartucce calibro 6.35, 8 cartucce 377 magnum e altre 329 cartucce di vario calibro.