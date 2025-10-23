Sinner "snobba" la Coppa Davis, Scanagatta a Tgcom24: "Ecco perché difendo Jannik"

Il decano dei giornalisti sportivi: "Oggi vincere uno Slam ha più importanza"
Jannik Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis e si è scatenato un putiferio. Il giornalista Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, spiega a Tgcom24 perché la scelta del tennista altoatesino deve essere rispettata. "La Coppa Davis una volta era sullo stesso piano di Wimbledon. A partire dagli anni Novanta non è più così: la Coppa Davis ha perso via via importanza perché i giocatori più forti hanno smesso di giocarla con continuità, visto che richiedeva troppo impegno. Si disputava in 4 settimane, che poi potevano diventare anche 6-7", ha detto Scanagatta. "Oggi vincere uno Slam è più importante che vincere la Coppa Davis", ha sottolineato.
E le accuse a Sinner di "antipatriottismo"? "Non è che quando ha vinto i suoi quattro Slam Sinner non era italiano. Era italiano e l'Italia era orgogliosa di avere un campione che ha ottenuto risultati che nessun giocatore italiano aveva mai lontanamente ottenuto", ha ricordato Scanagatta. "Si può criticare qualsiasi cosa, ma bisogna essere informati", ha concluso.