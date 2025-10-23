Logo Tgcom24
Sinner rinuncia alla Davis, ecco l'ironica reazione dei Carota Boys

Jannik Sinner ha annunciato il forfait alla Coppa Davis per concentrarsi sul recupero fisico e preparare al meglio la prossima stagione. La notizia ha colpito i Carota Boys, gruppo di tifosi noti per il loro sostegno incondizionato al tennista altoatesino. Ecco la loro ironica reazione.

23 Ott 2025 - 11:28
00:28 

