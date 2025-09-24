Logo Tgcom24
L'INSOLITO REGALO

Pechino, Sinner indossa il cappello con le sue facce: il siparietto fa il giro del web

Il tennista azzurro è scoppiato a ridere dopo aver visto un curioso cappello indossato da Karen Khachanov

24 Set 2025 - 14:25
00:39 

Durante un evento in Cina, Jannik Sinner ha regalato un momento esilarante fuori dal campo. Il tennista azzurro, atteso all'ATP 500 di Pechino, è scoppiato a ridere dopo aver visto un curioso cappello indossato da Karen Khachanov: si trattava di un modello da pescatore decorato con decine di sue foto, notato in tribuna tra i tifosi. Divertito, Sinner ha scattato una foto e lo ha indossato, scatenando l'ilarità generale. Le immagini del siparietto hanno fatto rapidamente il giro dei social.

