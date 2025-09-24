Pechino, Sinner indossa il cappello con le sue facce: il siparietto fa il giro del web

Il tennista azzurro è scoppiato a ridere dopo aver visto un curioso cappello indossato da Karen Khachanov
Durante un evento in Cina, Jannik Sinner ha regalato un momento esilarante fuori dal campo. Il tennista azzurro, atteso all'ATP 500 di Pechino, è scoppiato a ridere dopo aver visto un curioso cappello indossato da Karen Khachanov: si trattava di un modello da pescatore decorato con decine di sue foto, notato in tribuna tra i tifosi. Divertito, Sinner ha scattato una foto e lo ha indossato, scatenando l'ilarità generale. Le immagini del siparietto hanno fatto rapidamente il giro dei social.
