CLIMA DA FINALS

Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino, Carota Boys in delirio

Allenamento congiunto all'Inalpi Arena a pochi giorni dall'inizio delle Atp Finals: migliaia di tifosi per i due campioni

07 Nov 2025 - 15:26
01:06 

Atmosfera da grande evento a Torino, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato spettacolo durante un allenamento congiunto all'Inalpi Arena. A pochi giorni dall'inizio delle Atp Finals, migliaia di appassionati hanno riempito gli spalti per assistere alla sessione, trasformandola in una vera e propria festa del tennis. Presenti anche i Carota Boys, la storica crew di tifosi vestiti d'arancione che accompagna Sinner in ogni appuntamento importante, protagonisti dell'entusiasmo in tribuna.