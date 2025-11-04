Logo Tgcom24
Sinner cuore d'oro: regala la sua maglia a un bambino che lo aspettava da giorni

Dopo il trionfo a Parigi, l'azzurro ha riconosciuto un giovane tifoso e gli ha donato una maglia

04 Nov 2025 - 11:55
Jannik Sinner non è solo il numero uno del tennis mondiale, ma anche un campione di umanità. Dopo la vittoria al Masters 1000 di Parigi, l'altoatesino ha regalato un momento indimenticabile a Valentin, un bambino che lo aveva atteso fuori dalla La Défense Arena per sette giorni consecutivi. Il piccolo fan, presente ogni giorno del torneo, sperava in un autografo o una foto. Quando Sinner è uscito dopo la finale e lo ha riconosciuto, si è fermato con un sorriso. "Grazie mille, come stai?", gli ha detto, prima di aprire il bagagliaio e donargli una delle sue magliette. Il gesto ha commosso il ragazzo, che ha abbracciato il suo idolo con emozione.