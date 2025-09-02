Logo Tgcom24
Politica
A COLLEPASSO

Sindaco del Leccese ai consiglieri: "Chi vince parla e chi perde sta zitto"

Polemiche per le parole di Laura Manta in Consiglio comunale

02 Set 2025 - 18:52
A Collepasso, in provincia di Lecce, è polemica per le parole del sindaco, Laura Manta, in Consiglio comunale. Il passaggio "incriminato" è contenuto in un video diffuso sui social dalla consigliera del M5s Eliana Vantaggiato, che ha annunciato di aver segnalato l'accaduto "alle autorità competenti". Durante la discussione si sente il sindaco dire che "quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare".

lecce

