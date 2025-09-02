Sindaco del Leccese ai consiglieri: "Chi vince parla e chi perde sta zitto"

A Collepasso, in provincia di Lecce, è polemica per le parole del sindaco, Laura Manta, in Consiglio comunale. Il passaggio "incriminato" è contenuto in un video diffuso sui social dalla consigliera del M5s Eliana Vantaggiato, che ha annunciato di aver segnalato l'accaduto "alle autorità competenti". Durante la discussione si sente il sindaco dire che "quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare".