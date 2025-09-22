Sicurezza, Piantedosi: "C'è un clima di tensione"

Dopo l'assassinio di Kirk, l'intervista su Il Messaggero al ministro dell'Internodi Ida Molaro
Non esasperare i toni ma nemmeno sottovalutare il pericolo estremista. In un'intervista al quotidiano Il Messagero, il ministro dell'Interno Piantedosi denuncia un clima di crescente tensione nel Paese, alimentata anche dai toni eccessivi della contrapposizione politica. Di qui, però, a parlare di un ritorno agli anni di piombo - dice - ce ne vuole.
Un equilibrio che lo stesso responsabile del Viminale vede comunque messo oggi alla prova da episodi drammatici come l'assassinio dell'influencer conservatore Kirk che ha avuto pesantissimi strascichi polemici anche in Italia.
