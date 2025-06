Siberia, 30 tonnellate di gasolio nel fiume Yenisei dopo un incidente

Circa 30 tonnellate di gasolio sono finite nel fiume Yenisei in Siberia, dopo che un rimorchiatore ha urtato un oggetto sommerso. La nave, che trainava due chiatte, è stata perforata nella collisione, che ha causato il danneggiamento del serbatoio. Dopo la fuoriuscita di carburante, sull'acqua si è formata una chiazza che si è estesa per circa 30 chilometri dal luogo dell'incidente. Secondo l'amministrazione locale, la maggior parte del gasolio è concentrato lungo la costa e nelle acque stagnanti vicine. Tuttavia, una parte è stata trasportata dalla corrente nel canale centrale, raggiungendo la rotta di navigazione. Le squadre di emergenza stanno installando barriere di contenimento per impedire che la fuoriuscita si diffonda ulteriormente.