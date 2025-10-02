Logo Tgcom24
un altro venerdì nero

Si mobilita il fronte pro Flotilla: il 3 ottobre sciopero generale

L'agitazione coinvolgerà tutte le categorie, con particolare impatto sul settore dei trasporti: a livello regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Meloni: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme"

di Paolo Scarlata
02 Ott 2025 - 12:17
01:28 

La parola d'ordine è blocchiamo tutto. E sarà ancora un venerdì nero, uno sciopero generale. La Cgil di Landini, e i sindacati di base saranno di nuovo capofila della protesta. Cisl e Uil non ci stanno. Dopo lo spunto Pro Pal, la nuova chiamata a incrociare le braccia punta ora alla difesa di Flotilla per Gaza. Le modalità dello sciopero non convincono innanzitutto il ministro dei trasporti, che valuta la precettazione.

