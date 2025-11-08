Shutdown Usa, a rischio i voli del Ringraziamento

Voli a terra: lo shutdown mette in ginocchio il trasporto aereo, anche nei più grandi scali internazionali come New York, Chicago, Los Angeles e Washington. Sono scattati i tagli al traffico in almeno 40 aeroporti, per distanziare gli aerei e mantenere la sicurezza, ha spiegato il dipartimento dei trasporti. Solo questo fine settimana, oltre 1700 voli cancellati e 32 torri di controllo colpite da carenza di personale: quei dipendenti federali costretti a lavorare senza stipendio. Il peggio deve ancora arrivare, avvisano le autorità, perché la riduzione dei voli potrebbe aumentare fino al 20% a ridosso della festa del ringraziamento il prossimo 27 novembre. Il congresso è in stallo, nessun accordo ancora sulla legge di bilancio. La Corte Suprema ha accolto il ricorso del presidente e stabilito che l'amministrazione non è tenuta a pagare i sussidi agli americani a basso reddito dopo la sospensione del programma alimentare Snap, di cui beneficiavano 42 milioni di persone.

