Shutdown Usa,"5mila i voli cancellati e in ritardo

Sono 5mila i voli cancellati e in ritardo a causa dello shutdown del governo federale americano che ha coinvolto circa 40 aeroporti, inclusi quelli di Washington, New York, Los Angeles e Chicago, i più trafficati del paese. L'obiettivo della stretta sui voli - spiega la Federal Aviation Administration - è ridurre il rischio di incidenti dovuti alla carenza di controllori di volo. L'amministrazione ha già fatto sapere che nel week end le cancellazioni potrebbero arrivare al 20%. Lo shutdown va avanti da 36 giorni ed è il più lungo di sempre. Dal 1 ottobre il governo federale non può spendere risorse se non per finanziare le attività essenziali. Il motivo sta nella fase di stallo politico sulla legge di bilancio. Repubblicani e i democratici non riescono a trovare un accordo. L'effetto dello shutdown arriva però anche in Italia: oltre al rischio di cancellazione dei voli da e per gli Stati Uniti, si teme per i 1.500 lavoratori e lavoratrici delle basi americane di Vicenza, Aviano e Livorno.

