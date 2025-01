Show dei circensi in Vaticano, il Papa: "La loro missione è fare ridere"

Papa Francesco ha assistito nell'Aula Paolo VI, insieme ai fedeli presenti per l'udienza generale, ad un breve show di circensi. "Ringrazio tanto queste donne e uomini che ci hanno fatto ridere con il circo. Il circo ci fa ridere come dei bambini e i circensi hanno questa missione anche da noi: farci ridere e fare cose buone", ha detto il Pontefice al termine dell'esibizione. Lo spettacolo è stato portato in Vaticano dai sessanta membri della compagnia del CirCAfrica, che in questi giorni stanno tenendo il proprio spettacolo a Roma. Gli artisti, provenienti da diverse nazioni africane, hanno eseguito un breve estratto dello show, appositamente preparato per il Papa.