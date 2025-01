Shoah, 80 anni fa la liberazione di Auschwitz

L'omaggio al muro delle esecuzioni apre le celebrazioni per gli 80 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. Il mondo ha conosciuto l'orrore il 27 gennaio del 1945 quando i soldati sovietici dell'Armata Rossa hanno varcato il cancello sormontato dalla scritta "Arbeit macht frei", "il lavoro rende liberi". Era il primo inganno, la falsa promessa di un salvezza possibile. Oltre un milione di persone, la maggior parte ebrei, hanno perso la vita in questo campo di sterminio dove oggi capi di stato, primi ministri e regnanti di mezzo mondo si riuniranno per la giornata della memoria.