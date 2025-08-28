Logo Tgcom24
Spettacolo
60 anni

Shania Twain, la regina del country compie gli anni

Le sue hit country pop sono state tormentoni impossibili da dimenticare

di Silvia Carrera
28 Ago 2025 - 13:40
Shania Twain compie 60 anni e ha ancora la stessa energia di quando, nei mitici Anni Novanta, ci faceva ballare e cantare. Lei, pioniera del country mainstream, non ha mai abbandonato i capisaldi di uno stile che ormai è tendenza

