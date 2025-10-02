Logo Tgcom24
Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

Il tennista è stato "trasformato" in una delle statue dell'iconica armata di Xi'an

02 Ott 2025 - 14:35
Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo… in una statua di terracotta. Gli organizzatori hanno presentato infatti una statua del tennista, ispirata all’iconica armata di Xi’an.

