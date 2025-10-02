Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

Il tennista è stato "trasformato" in una delle statue dell'iconica armata di Xi'an
Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo… in una statua di terracotta. Gli organizzatori hanno presentato infatti una statua del tennista, ispirata all’iconica armata di Xi’an.
