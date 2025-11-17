Sfratti più veloci: esecuzione dopo dieci giorni e niente preavviso per gli occupanti abusivi

Tra le novità spiccano procedure mirate per rendere più veloce ed efficace la liberazione degli immobili occupati, che verrà avviata dopo dieci giorni. Già dall'undicesimo, quindi, se l'immobile non sarà liberato, è previsto che scatti automaticamente l'esecuzione dello sfratto da parte degli ufficiali giudiziari. Se al termine delle procedure, entro trenta giorni dalla notifica, i beni mobili all'interno degli stabili non saranno stati portati via, i proprietari dell'abitazione potranno smaltirli o distruggerli.