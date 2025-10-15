Logo Tgcom24
Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi

Succede il finimondo al termine di Qatar-Arabia Saudita, valida per le qualificazioni ai Mondiali

15 Ott 2025 - 12:12
01:16 

 Il Qatar ha ottenuto una storica qualificazione ai Mondiali dopo aver battuto 2-1 gli Emirati Arabi. A Doha la partita è stata tesa e tirata e a fine gara, i tifosi di casa sono andati a esultare sotto lo spicchio occupato dagli ospiti, che non l'hanno presa bene. ne è nata una rissa furibonda cn botte, spintoni e lancio di oggetti. la polizia ha faticato a contenere i tifosi. Alla fine, sul campo sono rimasti, persi nelle colluttazioni, cellulari, chiavi di auto e ciabatte. 