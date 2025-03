Settimello sott'acqua, l'appello disperato di una donna: "Qualcuno venga ad aiutarci"

L’acqua sale e la paura cresce tra i residenti di Settimello, frazione di Calenzano, alle porte di Firenze, colpita dall’ondata di maltempo. Sui social è apparso il disperato appello di una donna che denuncia l’assenza di soccorsi: "Abbiamo iniziato a chiamare i pompieri un’ora fa, ma qui non è arrivato nessuno e siamo senza luce. Per favore fate una segnalazione al 112 per noi". Nel video postato dalla donna, si vede l'acqua minacciare l'abitazione, dopo aver invaso lo spiazzo davanti all'edificio.