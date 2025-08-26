Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Sul predicatore pende tra l'altro l'accusa di genocidio

Setta del digiuno in Kenya, scoperte nuove fosse comuni

Già trovati più di 400 corpi nell'entroterra di Malindi. Sul predicatore pende tra l'altro l'accusa di genocidio

26 Ago 2025 - 13:33
00:33 

La Direzione delle indagini criminali del Kenya ha scoperto altre fosse comuni e diversi cadaveri nell'entroterra di Malindi, mentre prosegue il processo contro il controverso predicatore Paul Mackenzie, fondatore della cosiddetta "setta dei digiuni" e di 29 coimputati, accusati di essere responsabili della morte di oltre 400 persone, tra cui 191 bambini. Ma secondo la Croce Rossa del Kenya, gli adepti scomparsi sono 610. Testimoni in regime di protezione, tra cui minori, hanno raccontato di aver partecipato a macabri rituali e alla sepoltura dei genitori, convinti da Mackenzie a digiunare "per poter vedere Gesù in paradiso". Come riporta Capital News, alcune famiglie islamiche sono state convinte a convertirsi al cristianesimo, per poter seguire i precetti del predicatore, su cui pende tra l'altro l'accusa di genocidio.

kenya
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri