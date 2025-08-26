Setta del digiuno in Kenya, scoperte nuove fosse comuni

La Direzione delle indagini criminali del Kenya ha scoperto altre fosse comuni e diversi cadaveri nell'entroterra di Malindi, mentre prosegue il processo contro il controverso predicatore Paul Mackenzie, fondatore della cosiddetta "setta dei digiuni" e di 29 coimputati, accusati di essere responsabili della morte di oltre 400 persone, tra cui 191 bambini. Ma secondo la Croce Rossa del Kenya, gli adepti scomparsi sono 610. Testimoni in regime di protezione, tra cui minori, hanno raccontato di aver partecipato a macabri rituali e alla sepoltura dei genitori, convinti da Mackenzie a digiunare "per poter vedere Gesù in paradiso". Come riporta Capital News, alcune famiglie islamiche sono state convinte a convertirsi al cristianesimo, per poter seguire i precetti del predicatore, su cui pende tra l'altro l'accusa di genocidio.