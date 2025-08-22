Logo Tgcom24
OLTRE UN MILIONE GLI ABITATI SENZ'ACQUA

Sete e blackout mettono in ginocchio Cuba

A L'Havana in centinaia bloccano le strade per chiedere l'intervento del governo. La crisi idrica si somma a inflazione, carenza di cibo e medicinali

di Viviana Guglielmi
22 Ago 2025 - 19:25
01:30 

Sete e blackout mettono in ginocchio Cuba. A L’Havana centinaia di persone hanno bloccato Calle Reina chiedendo acqua potabile. Una crisi che dura da diversi giorni e che colpisce migliaia di famiglie nella capitale e non solo, complice anche la siccità. Oltre un milione di abitanti è senza acqua nelle province di Santiago, Holguin e Ciego de Avila. Da settimane i blackout scandiscono la vita quotidiana: salta la luce per ore, interi quartieri restano paralizzati e la distribuzione idrica crolla. 

