Sete e blackout mettono in ginocchio Cuba. A L’Havana centinaia di persone hanno bloccato Calle Reina chiedendo acqua potabile. Una crisi che dura da diversi giorni e che colpisce migliaia di famiglie nella capitale e non solo, complice anche la siccità. Oltre un milione di abitanti è senza acqua nelle province di Santiago, Holguin e Ciego de Avila. Da settimane i blackout scandiscono la vita quotidiana: salta la luce per ore, interi quartieri restano paralizzati e la distribuzione idrica crolla.