Sesto San Giovanni, muore gettandosi dal balcone prima dello sfratto: la scientifica sul posto

L'uomo, di 71 anni, avrebbe lasciato anche una lettera di addio

08 Ott 2025 - 16:30
Un 71enne è morto gettandosi dal balcone del proprio appartamento di Sesto San Giovanni durante l'esecuzione di uno sfratto. L'uomo avrebbe lasciato anche una lettera di addio. Si sarebbe gettato nel vuoto, dal sesto piano, non appena ha visto arrivare sotto casa l'ufficiale giudiziario per la notifica dello sfratto esecutivo. Inutili i soccorsi di Areu con autoambulanza e automedica inviate sul posto, il decesso è stato constato sul luogo.