Serpente in un vagone del Frecciarossa: caos a bordo, il treno evacuato ad Ancona

Un Frecciarossa diretto a Milano è stato evacuato ad Ancona dopo che un passeggero ha notato un serpente all'interno di una carrozza. I carabinieri forestali, intervenuti per la rimozione, hanno identificato l'animale come un serpente del grano, specie innocua probabilmente uscita dal bagaglio di un viaggiatore. Tuttavia, il rettile si è infilato in una bocchetta d’aerazione, rendendo impossibile la cattura immediata. Per precauzione, il treno è ripartito verso Milano vuoto, mentre i passeggeri sono stati trasferiti su altri convogli.