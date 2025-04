Sergio Mattarella, impiantato pacemaker: condizioni stabili

Solo dopo aver rispettato tutti i suoi appuntamenti in agenda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tardo pomeriggio di ieri, ha raggiunto l'ospedale Santo Spirito, a Roma, a pochi metri dal Vaticano. Era atteso - fanno sapere dal Quirinale - per un intervento programmato al cuore: l'inserimento di un pacemaker. L'operazione, riuscita, è stata effettuata intorno alle 20: "Al termine il Capo dello Stato è rientrato nel reparto di Cardiologia, dove ha trascorso una notte tranquilla". Nessun allarme, insomma: "Il presidente - si legge in una nota del Colle - è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili".