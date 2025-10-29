Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video

Sergio Barbieri e il covegno "Coscienti per caso? Dialoghi tra scienza e filosofia: alla ricerca dell'origine del Sé"

Il professor Sergio Barbieri racconta del convegno che si terrà domani in Via Festa del Perdono "Coscienti per caso? Dialoghi tra scienza e filosofia: alla ricerca dell'origine del Sé"

29 Ott 2025 - 13:51
06:39 