Sequestrata eroina per 1 milione di euro a Malpensa, 7 arresti

La guardia di finanza di Varese ha eseguito quattro misure di custodia cautelare in carcere, tra Lombardia e Toscana, nell'ambito di un'operazione contro un traffico internazionale di eroina con base all'aeroporto di Malpensa. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e condotta dal Gruppo Malpensa, ha consentito di smantellare un sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan, in particolare dalla regione del Punjab. L'indagine era partita dall'arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato con 12 chilogrammi di eroina nascosti in un doppiofondo al momento dello sbarco a Malpensa. Successivamente sono stati fermati altri due corrieri "ovulatori", sorpresi con un chilo di droga. Il valore complessivo dello stupefacente sequestrato ammonta a circa un milione di euro. Le successive indagini hanno portato a individuare il sodalizio criminale dietro al traffico, portando a sette il numero delle persone arrestate.