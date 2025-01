Separazione carriere, sciopero nazionale magistrati il 27 Febbraio

Che la protesta fosse nell'aria si sapeva da mesi, ma è stato ieri il direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati - il sindacato delle toghe - a ufficializzare lo sciopero proclamato per il 27 febbraio.

Una decisione nata per contestare l'approvazione in prima lettura alla Camera della separazione delle carriere dei magistrati. Forse il passaggio più delicato dell'intera riforma Nordio. E proprio in segno di protesta contro il guardasigilli, gli iscritti all'Anm usciranno dall'aula quando il ministro prenderà la parola per l'apertura del nuovo anno giudiziario.