Scuole chiuse e residenti evacuati: tifone a Taiwan

Forti venti e precipitazioni sull'isola: l'intervento dell'esercito

13 Ago 2025 - 11:07
01:00 

Il tifone Podul ha raggiunto la zona est di Taiwan, portando forti venti e piogge torrenziali su gran parte dell’isola. Le contee di Hualien e Taitung, sulla costa orientale, sono state colpite da venti e precipitazioni mentre le fasce esterne della tempesta hanno spazzato tutta la regione. Il ministero della Difesa Nazionale ha inviato truppe a Hualien per assistere la popolazione nelle evacuazioni, spostando i residenti in rifugi di emergenza man mano che aumentavano i rischi di inondazioni. Le scuole e gli uffici governativi nella maggior parte delle zone meridionali e orientali di Taiwan sono rimasti chiusi per tutta la giornata. 

