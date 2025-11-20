Logo Tgcom24
Politica
Le dichiarazioni

Scuola, Valditara in Campania rivendica i risultati registrati nella regione

Il dato più significante riguarda la diminuzione degli abbandoni

di Dario Vito
20 Nov 2025 - 19:30
01:30 

Sono risultati senza precedenti quelli registrati in Campania in ambito scolastico, rivendicati dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il dato più significante riguarda la diminuzione degli abbandoni.

In netto miglioramento anche l'apprendimento per quanto riguarda le competenze di base, specialmente per gli alunni della seconda primaria.

Risultati resi possibili, in particolare, grazie alle misure messe in campo dal governo, che mirano a punire le famiglie che non indirizzano i figli verso la scuola.

