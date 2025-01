Scudo penale per le forze dell'ordine, è polemica

Sono ore di trattativa all'interno della maggioranza, con l'obiettivo di trovare una sintesi sull'iter e il testo del disegno di legge sulla sicurezza. Un dossier incandescente. Il premier Meloni non intende creare attriti con il Quirinale, che ha lasciato filtrare sorpresa su alcune norme previste, due in particolare: la possibilità del carcere per le donne incinte o madri di neonati e il divieto per i migranti appena sbracati di acquistare schede sim. Fratelli d'Italia punta a una mediazione, ma la Lega fa muro e rilancia: non perdiamo altro tempo. Nell'ipotesi, concreta, che venga rivisto il testo, recependo cosi le osservazioni del Colle, il provvedimento tornerebbe alla Camera per la terza lettura. Non si esclude un nuovo vertice del governo per trovare l'intesa.