Scozia, renne in strada: traffico bloccato nelle Highlands

Una mandria si è fermata sulla carreggiata sorprendendo gli automobilisti vicino ad Aviemore.
Nelle Highlands scozzesi traffico bloccato a causa di un invasione di carreggiata decisamente insolita. Alcune renne, che fanno parte dell'unica mandria britannica che vive allo stato brado sui monti Cairngorm, hanno raggiunto la strada nei pressi di Aviemore fermando completamente la circolazione.
Le immagini mostrano gli animali procedere con calma lungo la carreggiata, costringendo gli automobilisti a rallentare e poi a fermarsi in attesa che la mandria proseguisse il suo cammino.