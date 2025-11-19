Scozia, cori e bandiere: tifosi scatenati dopo la qualificazione ai Mondiali

La Scozia ha conquistato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 e l'entusiasmo dei tifosi è esploso in tutto il Paese. Il successo per 4-2 contro la Danimarca, ridotta in dieci, ha riportato la Nazionale scozzese al Mondiale a distanza di 28 anni dall'ultima partecipazione. La partita si è accesa subito grazie alla spettacolare rovesciata di Scott McTominay, arrivata dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio. Nel finale Kenny McLean ha firmato il gol che ha chiuso definitivamente il match, beffando Kasper Schmeichel con un pallonetto dalla metà campo durante il recupero. La Coppa del Mondo 2026, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, sarà l'edizione più grande di sempre con 48 squadre partecipanti.