Scontro tra Tajani e Boldrini in Commissione: "Ma basta cosa?"

Scontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'ex presidente della Camera ed esponente del Pd, Laura Boldrini, durante le comunicazioni del governo sulle missioni davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Mentre il titolare della Farnesina era impegnato nelle sue risposte agli interventi dei membri delle Commissioni, è stato interrotto da Boldrini. "Io non l'ho mai interrotta, pretendo lo stesso trattamento che io ho riservato a lei. Lei ha fatto il presidente del Parlamento, io non l'ho mai interrotta", ha precisato Tajani. Boldrini ha però replicato alle parole del ministro, precisando ripetutamente: "Ogni volta lei deve ricordarmi quello che io ho fatto o non ho fatto, le assicuro che ho buona memoria, quindi basta con questa storia, che lei mi deve ricordare ogni volta quello che io ho fatto. E basta, basta...". Un intervento a cui Tajani ha risposto piccato: "Basta cosa? E basta cosa? Come ex presidente del Parlamento non ha imparato neppure le regole di buona educazione. Non ho mai interrotto nessuno e non ho mai detto a nessuno 'e basta'", ha replicato il ministro, prima di riprendere il suo discorso.