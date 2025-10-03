Logo Tgcom24
Politica
le reazioni

Scontro politico su sciopero e Flotilla

Si accendono le posizioni su tempi e modalità della manifestazione, con riferimento, in particolare, agli atti violenti

di Enrico Laurelli
03 Ott 2025 - 20:44
Diritto di sciopero e di scendere in piazza, certo sacrosanto, ma è sulla manifestazione convocata senza debito preavviso che il clima politico si scalda. A Salvini subito la risposta dalla piazza di Roma di Landini. E il riferimento poi passa agli atti violenti contro cose e persone: è sul "come manifestare" che si accende lo scontro. Con La Russa e Lupi e le opposizioni. Queste ultime respingono al mittente le critiche su tempistica e modalità dello sciopero e difendono, comunque sia, ragioni e obiettivi della mobilitazione.

sciopero generale
flotilla

