Scontro politico su sciopero e Flotilla

Diritto di sciopero e di scendere in piazza, certo sacrosanto, ma è sulla manifestazione convocata senza debito preavviso che il clima politico si scalda. A Salvini subito la risposta dalla piazza di Roma di Landini. E il riferimento poi passa agli atti violenti contro cose e persone: è sul "come manifestare" che si accende lo scontro. Con La Russa e Lupi e le opposizioni. Queste ultime respingono al mittente le critiche su tempistica e modalità dello sciopero e difendono, comunque sia, ragioni e obiettivi della mobilitazione.