Scontri a Roma, le reazioni politiche

L'oltraggio alla statua di San Giovanni Paolo II a Roma, i cori che inneggiano ai terroristi di Hamas e i cartelli che istigano a impiccare gli ebrei. Episodi troppo gravi perché passino sotto silenzio. "Indegno", dice senza mezzi termini il presidente del consiglio Meloni. "Conseguenze dei cattivi maestri che ci sono anche in Parlamento", il commento del vicepremier Tajani che dalle pagine del Corriere della Sera ricorda: "Fin dall'inizio ci hanno dipinti a testa in giù e abbiamo visto striscioni che osannano il 7 ottobre. Ma il mio impegno resta quello per la pace e mi interessa che mi ringrazi un palestinese più che il manifestante di sinistra". Solidarietà alle forze dell'ordine ormai bersaglio fisso di aggressioni, la reazione dell'altro vicepremier Salvini che definisce scarsamente intelligente chi ha imbrattato la statua di Wojtyla.